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«Она играла лучше меня». Касаткина — о встрече с Путинцевой на Australian Open — 2025

«Она играла лучше меня». Касаткина — о встрече с Путинцевой на Australian Open — 2025
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10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина оценила победу в третьем круге Australian Open — 2025 над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 05:10 МСК
Юлия Путинцева
23
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Дарья Касаткина
10
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

— Что меняли, чтобы справиться с таким игроком, как Юлия?
— Условия сегодня отличались от моего предыдущего матча. Хотя я играла в такое же время, тогда было гораздо прохладнее, на девять градусов. Это сильно чувствуется на корте, мяч быстрее летит, всё ощущалось более неконтролируемо. Довольна тем, как я держалась ментально, поддерживала себя и продолжала биться. Это был тяжёлый момент, она хорошо играла, лучше меня. У меня не всё получалось, я нервничала. Но потом я начала прибавлять, чему очень рада.

Во втором сете мне, на удивление, перепало пару подарков. В нескольких геймах после счёта 3:0 она сделала пару невынужденных ошибок. Спасибо! Очень рада, что закрыла матч в двух сетах, потому что обычно с Юлей не так просто, — сказала Касаткина на пресс-конференции.

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