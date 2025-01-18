«Она играла лучше меня». Касаткина — о встрече с Путинцевой на Australian Open — 2025

10-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина оценила победу в третьем круге Australian Open — 2025 над представительницей Казахстана Юлией Путинцевой. Встреча завершилась со счётом 7:5, 6:1.

— Что меняли, чтобы справиться с таким игроком, как Юлия?

— Условия сегодня отличались от моего предыдущего матча. Хотя я играла в такое же время, тогда было гораздо прохладнее, на девять градусов. Это сильно чувствуется на корте, мяч быстрее летит, всё ощущалось более неконтролируемо. Довольна тем, как я держалась ментально, поддерживала себя и продолжала биться. Это был тяжёлый момент, она хорошо играла, лучше меня. У меня не всё получалось, я нервничала. Но потом я начала прибавлять, чему очень рада.

Во втором сете мне, на удивление, перепало пару подарков. В нескольких геймах после счёта 3:0 она сделала пару невынужденных ошибок. Спасибо! Очень рада, что закрыла матч в двух сетах, потому что обычно с Юлей не так просто, — сказала Касаткина на пресс-конференции.