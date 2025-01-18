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Ольховский: вылет наших парней с АО говорит, что подтягивается молодое поколение

Ольховский: вылет наших парней с АО говорит, что подтягивается молодое поколение
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Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский высказался о выступлении российских теннисистов на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Наши ребята проиграли в упорной борьбе, но это не значит, что у них регресс. Однако это говорит о том, что подтягивается молодое поколение. Это не единичные случаи. Это не только Синнер и Алькарас, но и ребята, которые играли в Next Gen. Они показывают очень хороший уровень. Для того чтобы оставаться в десятке, где наши ребята были на протяжении последнего времени, им нужно искать эффективные решения. Возможно, стоит прибавлять в некоторых элементах», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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