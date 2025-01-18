Даниэль Коллинз освистали во время выхода на корт на AO после выходки во 2-м круге

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз была освистана болельщиками во время выхода на корт перед матчем третьего круга на Australian Open — 2025. В эти минуты она играет с соотечественницей Мэдисон Киз и уступает с брейком в первом сете.

Напомним, во втором круге AO-2025 Коллинз играла с представительницей Австралии Дестани Айавой и победила со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. По окончании матча с Айавой американка сделала несколько провоцирующих жестов в адрес публики, которая яро поддерживала австралийку.

Затем на пресс-конференции Коллинз сделала несколько противоречивых заявлений в отношении болельщиков.