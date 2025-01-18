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Даниэль Коллинз освистали во время выхода на корт на AO после выходки во 2-м круге

Даниэль Коллинз освистали во время выхода на корт на AO после выходки во 2-м круге
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11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз была освистана болельщиками во время выхода на корт перед матчем третьего круга на Australian Open — 2025. В эти минуты она играет с соотечественницей Мэдисон Киз и уступает с брейком в первом сете.

Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 13:40 МСК
Мэдисон Киз
14
США
Мэдисон Киз
М. Киз
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
4
3
         
Даниэль Коллинз
11
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз

Напомним, во втором круге AO-2025 Коллинз играла с представительницей Австралии Дестани Айавой и победила со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. По окончании матча с Айавой американка сделала несколько провоцирующих жестов в адрес публики, которая яро поддерживала австралийку.

Затем на пресс-конференции Коллинз сделала несколько противоречивых заявлений в отношении болельщиков.

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