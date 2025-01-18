Андрей Ольховский: приятно следить за нашими девчонками на Australian Open

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский оценил результаты российских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Касаткина подтверждает свой уровень. От Дарьи мы всегда ждём результатов. Она молодец, что вышла в четвёртый круг. Неожиданно, что дальше прошли Павлюченкова и Кудерметова. Анастасия сейчас наслаждается игрой, для неё всё идёт легко, ведь очень помогает её опыт. Кудерметовой в прошлом сезоне не хватало уверенности. Сейчас эта уверенность пришла, поэтому она показывает результат.

Приятно следить за нашими девчонками на Australian Open. Но конкуренция в мужском теннисе настолько плотная, что нужно постоянно прибавлять и показывать что-то оригинальное. Теннис улучшается и становится точнее. На мой взгляд, у девушек немного ниже скорости. Наши девчонки играют на том уровне, где могут показывать хороший результат», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.