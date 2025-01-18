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«Переживать не стоит». Янчук — об отсутствии россиян в четвёртом раунде Australian Open

«Переживать не стоит». Янчук — об отсутствии россиян в четвёртом раунде Australian Open
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Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о том, что ни один российский теннисист не смог выйти во вторую неделю Открытого чемпионата Австралии – 2025, в том числе прошлогодний финалист турнира Даниил Медведев.

«В нынешней конкуренции россиянам трудно оппонировать с другими на Australian Open. Но победы в матчах были равновероятны. Наши спортсмены оказались не в самой лучшей форме — сыграли процентов на 80-90 своих возможностей, но не на сто. Абсолютно не стоит переживать, что появляется тенденция. Так получилось в первом турнире в году. Тем более мы же хотим высоких результатов, промежуточные нас особо не радуют», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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