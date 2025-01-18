Виктор Янчук: Кудерметова и Касаткина многообещающе начали на Australian Open

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук высказался о выступлении россиянок Дарьи Касаткиной и Вероники Кудерметовой на Открытом чемпионате Австралии – 2025. Обеим теннисисткам удалось пробиться во вторую неделю соревнований.

Касаткина в третьем круге обыграла казахстанку Юлию Путинцеву со счётом 7:5, 6:1, Кудерметова – Беатрис Хаддад-Майю из Бразилии (6:4, 6:2).

«Кудерметова и Касаткина хорошо идут, начало на Australian Open многообещающее. Они качественно подготовились и находятся в хорошей форме. Будем ожидать дальнейших успехов», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.