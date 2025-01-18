Мэдисон Киз обыграла Даниэль Коллинз в третьем круге Australian Open — 2025
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14-я ракетка мира американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего раунда она обыграла соотечественницу Даниэль Коллинз (11-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:4, 6:4.
Australian Open (ж). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 13:40 МСК
14
Мэдисон Киз
М. Киз
Окончен
2 : 0
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11
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Встреча продолжалась 1 час 21 минуту. За это время Киз выполнила четыре подачи навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Коллинз три эйса, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии Мэдисон Киз сыграет с седьмой ракеткой мира казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной.
Комментарии
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