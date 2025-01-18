Андрей Ольховский: Андреева может оказать Соболенко достойное сопротивление

Чемпион Australian Open — 1994 и «Ролан Гаррос» — 1993 в миксте Андрей Ольховский считает, что 17-летняя россиянка Мирра Андреева способна навязать борьбу белоруске Арине Соболенко в четвёртом круге Australian Open — 2025.

«В матче между Андреевой и Соболенко стоит ждать борьбы. Арина победила Мирру на прошлом турнире, где была упорная борьба. Мне кажется, что Мирра может оказать достойное сопротивление. Не говорю, что Андреева способна взять реванш за прошлый матч, ведь есть много «но». Во всяком случае Соболенко меня не впечатлила в прошлом матче, хотя у Мирры тоже был нелёгкий матч с полькой», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.