Определились все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском разряде
Стали известны все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. Важно отметить, что четыре российские теннисистки поборются за четвертьфинал турнира в Мельбурне.
В четвёртом круге AO-2025 Мирра Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко (1), Анастасия Павлюченкова — с хорваткой Донной Векич (18), Дарья Касаткина — с американкой Эммой Наварро (8), а Вероника Кудерметова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.
Australian Open — 2025, четвёртый круг (1/8 финала), женщины:
- Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия).
- Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
- Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
- Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия).
- Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия).
- Ева Лис (Германия) — Ига Швёнтек (Польша).
- Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина).
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США).
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