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Определились все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском разряде

Стали известны все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. Важно отметить, что четыре российские теннисистки поборются за четвертьфинал турнира в Мельбурне.

В четвёртом круге AO-2025 Мирра Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко (1), Анастасия Павлюченкова — с хорваткой Донной Векич (18), Дарья Касаткина — с американкой Эммой Наварро (8), а Вероника Кудерметова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Australian Open — 2025, четвёртый круг (1/8 финала), женщины: