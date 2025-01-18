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Определились все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском разряде

Определились все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском разряде
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Стали известны все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде. Важно отметить, что четыре российские теннисистки поборются за четвертьфинал турнира в Мельбурне.

В четвёртом круге AO-2025 Мирра Андреева сыграет с белоруской Ариной Соболенко (1), Анастасия Павлюченкова — с хорваткой Донной Векич (18), Дарья Касаткина — с американкой Эммой Наварро (8), а Вероника Кудерметова встретится с украинкой Элиной Свитолиной.

Australian Open — 2025, четвёртый круг (1/8 финала), женщины:

  • Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия).
  • Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
  • Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария).
  • Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия).
  • Эмма Наварро (США) — Дарья Касаткина (Россия).
  • Ева Лис (Германия) — Ига Швёнтек (Польша).
  • Вероника Кудерметова (Россия) — Элина Свитолина (Украина).
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Мэдисон Киз (США).
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