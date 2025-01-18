Коллинз: мне наплевать, что обо мне пишет в интернете какой-то парень из подвала

11-я ракетка мира американская теннисистка Даниэль Коллинз высказалась о людях, которые пишут про неё негативные комментарии в социальных сетях.

«Мне наплевать, что обо мне пишут. Мне наплевать на то, что обо мне пишет в интернете какой-то парень, который живёт в своём подвале», — сказала Коллинз на пресс-конференции.

Напомним, во втором круге AO-2025 Коллинз играла с представительницей Австралии Дестани Айавой и победила со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 6:2. По окончании матча с Айавой американка сделала несколько провоцирующих жестов и противоречивых заявлений в адрес публики. За своё поведение Коллинз раскритиковали в социальных сетях.