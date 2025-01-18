Элина Свитолина высказалась о рукопожатиях в преддверии матча с Вероникой Кудерметовой

27-я ракетка мира украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась мнением о рукопожатиях с соперницами после матчей.

— После инцидента с Коллинз пошло обсуждение рукопожатий. В следующем раунде вам играть с россиянкой. Если говорить в целом, а не только в контексте Украины и России, не считаете, что рукопожатия в теннисе – это немного лицемерие и вообще не обязательны после матча? То есть если у вас был тяжёлый матч против сильного соперника, чувствуете ли вы, что вынуждены жать ей руку или нет?

— Если не брать конфликт между Россией и Украиной, а говорить в целом, то в теннисе это уже столько лет. Да, я немного чувствую себя вынужденной в каком-то смысле. Думаю, и без рукопожатий можно обойтись, если просто отдавать должное сопернику, сказать ему: «Молодец», так тоже нормально. Во время ковида всем было нормально, что нельзя было касаться друг друга руками. Мне кажется, разницы бы не было.

— А были у вас случаи, когда вам не казалось, что сейчас правильно пожимать руку?

— Очень давно было пару матчей, когда соперницы очень бесились после поражения, и рукопожатия были холодными. А однажды был матч, девочка проиграла мне и просто ушла с корта в расстроенных чувствах. Но мне лично на это всё равно. Да, это проявление уважения, но можно просто сказать: хороший матч, ты молодец, поздравляю, и всё. А рукопожатия иногда могут казаться вынужденными, но не думаю, что нам надо на этом фокусироваться, — сказала Свитолина на пресс-конференции.

Сегодня, 18 января, Свитолина вышла в четвёртый круг Australian Open — 2025. В поединке за выход в четвертьфинал Свитолина сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.