Чесноков: Михельсен здорово сыграл с Хачановым, недаром он обыграл Циципаса

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от 20-летнего американца Алекса Михельсена в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2025.
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«Я посмотрел матч Хачанова с Михельсеном, где мне очень понравился Алекс. Недаром он в первом круге обыграл Циципаса. У Михельсена многое получалось и этого было достаточно, чтобы обыграть Хачанова. Он из труднейших позиций бежал и играл настолько точно и неожиданно, что Хачанов не знал, что делать. У Карена был шанс во втором сете, когда он вёл с брейком со счётом 4:1, но Алекс сыграл просто здорово. При счёте 6:5 Михельсен отлично сыграл по линии, что Карен просто не смог обработать этот мяч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
- 18 января 2025
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