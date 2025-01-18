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Чесноков: Михельсен здорово сыграл с Хачановым, недаром он обыграл Циципаса

Чесноков: Михельсен здорово сыграл с Хачановым, недаром он обыграл Циципаса
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал поражение россиянина Карена Хачанова от 20-летнего американца Алекса Михельсена в третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 03:15 МСК
Алекс Михельсен
42
США
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		7 7 6
3 		6 5 2
             
Карен Хачанов
19
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов

«Я посмотрел матч Хачанова с Михельсеном, где мне очень понравился Алекс. Недаром он в первом круге обыграл Циципаса. У Михельсена многое получалось и этого было достаточно, чтобы обыграть Хачанова. Он из труднейших позиций бежал и играл настолько точно и неожиданно, что Хачанов не знал, что делать. У Карена был шанс во втором сете, когда он вёл с брейком со счётом 4:1, но Алекс сыграл просто здорово. При счёте 6:5 Михельсен отлично сыграл по линии, что Карен просто не смог обработать этот мяч», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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