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Чесноков высказался о вылете Рублёва и Медведева с Australian Open

Чесноков высказался о вылете Рублёва и Медведева с Australian Open
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Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков прокомментировал ранние поражения россиян Даниила Медведева и Андрея Рублёва на Australian Open — 2025.

«Я очень расстроился из-за того, что Медведев проиграл Тину, ведь он мог бы пройти дальше. А если бы Даниил в прошлом году проиграл в первом круге, можно было бы также сказать, что наши теннисисты сдают. Но это начало сезона, который будет достаточно долгим. Такое бывает, что теннисист проигрывает в первом круге.

Если посмотреть на Рублёва, в прошлом году он четыре раза проиграл в первом круге, но потом выиграл в Мадриде», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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