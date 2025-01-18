Чесноков: невероятно, что наши четыре девчонки прошли дальше в Australian Open

Бывшая девятая ракетка мира в одиночном разряде Андрей Чесноков высказался о выступлении российских теннисисток на Открытом чемпионате Австралии — 2025.

«Невероятно, что наши четыре девчонки прошли в четвёртый раунд Australian Open. Я не ожидал этого. Не думал, что Кудерметова пройдёт так далеко, а Касаткина и Павлюченкова будут играть очень уверенно. Девчонки молодцы! Что касается Кудерметовой, иногда бывает, что игрок долго не играет хорошо, проигрывая в первом или втором круге, а потом происходит такой выстрел. Взять ту же Калинскую, у которой в прошлом году был выстрел.

У каждого бывают всплески, но самое важное — стабильность. Не должно быть так, что ты проигрываешь в первом и втором раунде, а потом неожиданно выигрываешь турнир. Конечно, не так много игроков, которые могут похвастаться стабильностью, когда практически каждый раз доходят до полуфинала и финала. Таких игроков мало, но они состоят в десятке мира», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.