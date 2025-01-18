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Хольгер Руне вышел в 1/8 финала Australian Open, где встретится с Янником Синнером

Хольгер Руне вышел в 1/8 финала Australian Open, где встретится с Янником Синнером
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13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего раунда он одолел серба Миомира Кецмановича (51-й номер рейтинга ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 13:20 МСК
Миомир Кецманович
51
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
7 7 		3 6 4 4
6 5 		6 4 6 6
             
Хольгер Руне
13
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут. За это время Руне выполнил 15 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Кецмановича четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Хольгер Руне сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

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