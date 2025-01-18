Хольгер Руне вышел в 1/8 финала Australian Open, где встретится с Янником Синнером

13-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвёртый круг Australian Open — 2025. В матче третьего раунда он одолел серба Миомира Кецмановича (51-й номер рейтинга ATP). Встреча завершилась со счётом 6:7, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Встреча продолжалась 3 часа 27 минут. За это время Руне выполнил 15 подач навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Кецмановича четыре эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В четвёртом круге Открытого чемпионата Австралии — 2025 Хольгер Руне сыграет с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.