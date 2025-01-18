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Определились все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в мужском разряде

Определились все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в мужском разряде
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Стали известны все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде. Важно отметить, что в сетке не осталось ни одного россиянина. Сегодня, 18 января, в третьем круге Карен Хачанов уступил американцу Алексу Михельсену со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

Ранее борьбу завершили Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин.

Australian Open — 2025, четвёртый круг (1/8 финала), мужчины:

  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Томми Пол (США);
  • Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания);
  • Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия);
  • Новак Джокович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия);
  • Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия);
  • Лоренцо Сонего (Италия) — Лёнер Тин (США);
  • Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США);
  • Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).
Календарь Australian Open - 2025
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