Определились все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в мужском разряде

Стали известны все участники 1/8 финала Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде. Важно отметить, что в сетке не осталось ни одного россиянина. Сегодня, 18 января, в третьем круге Карен Хачанов уступил американцу Алексу Михельсену со счётом 3:6, 6:7 (5:7), 2:6.

Ранее борьбу завершили Андрей Рублёв, Даниил Медведев, Павел Котов и Роман Сафиуллин.

Australian Open — 2025, четвёртый круг (1/8 финала), мужчины:

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) — Томми Пол (США);

Джек Дрейпер (Великобритания) — Карлос Алькарас (Испания);

Уго Умбер (Франция) — Александр Зверев (Германия);

Новак Джокович (Сербия) — Иржи Легечка (Чехия);

Алекс Михельсен (США) — Алекс де Минор (Австралия);

Лоренцо Сонего (Италия) — Лёнер Тин (США);

Гаэль Монфис (Франция) — Бен Шелтон (США);

Янник Синнер (Италия) — Хольгер Руне (Дания).