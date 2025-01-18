Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: результаты седьмого игрового дня

В ночь с 17 на 18 января состоялся седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у мужчин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Результаты 18 января:

Алекс Михельсен (США) — Карен Хачанов (Россия) — 6:3, 7:6 (7:5), 6:2

Тейлор Фриц (США) — Гаэль Монфис (Франция) — 6:3, 5:7, 6:7 (1:7), 4:6

Франсиско Серундоло (Аргентина) — Алекс де Минор (Австралия) — 7:5, 6:7 (3:7), 3:6, 3:6

Лоренцо Сонего (Италия) — Фабиан Марожан (Венгрия) — 6:7 (3:7), 7:6 (8:6), 6:1, 6:2

Корентен Муте (Франция) — Лёнер Тин (США) — 6:7 (10:12), 3:6, 3:6

Бен Шелтон (США) — Лоренцо Музетти (Италия) — 6:3, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5)

Янник Синнер (Италия) — Маркос Гирон (США) — 6:3, 6:4, 6:2

Миомир Кецманович (Сербия) — Хольгер Руне (Дания) — 7:6 (7:5), 3:6, 6:4, 4:6, 4:6