Андреева — Соболенко: пробьётся ли Мирра в четвертьфинал Australian Open?

В ночь с 18 на 19 января состоится матч 1/8 финала Australian Open — 2025 между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: пробьётся ли Мирра Андреева в четвертьфинал Australian Open?

Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.