Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — Соболенко: пробьётся ли Мирра в четвертьфинал Australian Open?

Андреева — Соболенко: пробьётся ли Мирра в четвертьфинал Australian Open?
Комментарии

В ночь с 18 на 19 января состоится матч 1/8 финала Australian Open — 2025 между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: пробьётся ли Мирра Андреева в четвертьфинал Australian Open?

Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.

Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.

Материалы по теме
Мирра уже обыгрывала Соболенко на ТБШ. Теперь на кону — четвертьфинал AO
Мирра уже обыгрывала Соболенко на ТБШ. Теперь на кону — четвертьфинал AO
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android