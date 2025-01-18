Андреева — Соболенко: пробьётся ли Мирра в четвертьфинал Australian Open?
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В ночь с 18 на 19 января состоится матч 1/8 финала Australian Open — 2025 между 15-й ракеткой мира российской теннисисткой Миррой Андреевой и лидером рейтинга WTA белоруской Ариной Соболенко. Начало игры запланировано на 3:30 мск.
Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
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Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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Мирра Андреева
М. Андреева
«Чемпионат» предлагает пройти опрос и ответить на вопрос: пробьётся ли Мирра Андреева в четвертьфинал Australian Open?
Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Australian Open — 2025 в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Арина Соболенко является действующей чемпионкой соревнований.
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