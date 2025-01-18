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Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты седьмого игрового дня

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты седьмого игрового дня
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В ночь с 17 на 18 января состоялся седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 18 января:

  • Эмма Наварро (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 3:6, 6:4
  • Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша) — 1:6, 0:6
  • Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 4:6, 6:3, 6:3
  • Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия) — 5:7, 1:6
  • Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:4
  • Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 4:6, 2:6
  • Элина Свитолина (Украина) — Жасмин Паолини (Италия) — 2:6, 6:4, 6:0
  • Мэдисон Киз (США) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:4
Календарь Australian Open - 2025
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