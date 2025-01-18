Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты седьмого игрового дня

В ночь с 17 на 18 января состоялся седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 18 января: