Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: результаты седьмого игрового дня
В ночь с 17 на 18 января состоялся седьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей у женщин в этот день.
Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Результаты 18 января:
- Эмма Наварро (США) — Онс Жабер (Тунис) — 6:4, 3:6, 6:4
- Эмма Радукану (Великобритания) — Ига Швёнтек (Польша) — 1:6, 0:6
- Ева Лис (Германия) — Жаклин Кристиан (Румыния) — 4:6, 6:3, 6:3
- Юлия Путинцева (Казахстан) — Дарья Касаткина (Россия) — 5:7, 1:6
- Елена Рыбакина (Казахстан) — Даяна Ястремская (Украина) — 6:3, 6:4
- Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 4:6, 2:6
- Элина Свитолина (Украина) — Жасмин Паолини (Италия) — 2:6, 6:4, 6:0
- Мэдисон Киз (США) — Даниэль Коллинз (США) — 6:4, 6:4
Материалы по теме
Комментарии