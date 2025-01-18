Джек Дрейпер — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

В воскресенье, 19 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между испанским теннисистом третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и британцем Джеком Дрейпером, занимающим 18-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся на ранее 7:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.