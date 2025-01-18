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Джек Дрейпер — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

Джек Дрейпер — Карлос Алькарас: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025
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В воскресенье, 19 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между испанским теннисистом третьей ракеткой мира Карлосом Алькарасом и британцем Джеком Дрейпером, занимающим 18-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся на ранее 7:30 мск.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 пройдёт с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
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