Даниил Медведев будет оштрафован на $ 76 тыс. за своё поведение на Australian Open — 2025

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев заплатит штраф на сумму от $ 76 тыс. за своё поведение на Australian Open — 2025. Об этом сообщил Ubitennis.

В матче первого круга с таиландцем Касидитом Самреем (6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2) россиянин несколько раз ударил ракеткой по сетке и повредил камеру, прикреплённую к ней. В следующей игре с 19-летним американцем Лёнером Тином (3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10) он бросался ракеткой, получил два предупреждения от судьи и не пришёл на пресс-конференцию. Россиянин заплатит $ 10 тыс. за разбитую камеру и $ 66 тыс. – за поведение в матче с Тином и пропуск пресс-конференции.

Медведев показал свой худший результат на Australian Open с 2018 года.