Арина Соболенко — Мирра Андреева: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

В воскресенье, 19 января, первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко сразится с 15-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой за выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. Начало игры запланировано на 3:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступны в тематических группах во «ВКонтакте».

Андреева и Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.