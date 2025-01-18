Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 1/8 финала

Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 1/8 финала
Комментарии

В ночь с 18 на 19 января состоится восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 19 января (время — московское):

  • 3:30 — Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия)
  • 4:30 — Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)
  • 5:00 — Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)
  • 5:00 — Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия)

Напомним, Australian Open проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
Материалы по теме
Опрос
Андреева — Соболенко: пробьётся ли Мирра в четвертьфинал Australian Open?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android