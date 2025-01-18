Australian Open — 2025, женщины, одиночный разряд: расписание 1/8 финала

В ночь с 18 на 19 января состоится восьмой игровой день Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей у женщин в этот день.

Теннис. Australian Open — 2025, женщины. Расписание на 19 января (время — московское):

3:30 — Арина Соболенко (Беларусь) — Мирра Андреева (Россия)

4:30 — Донна Векич (Хорватия) — Анастасия Павлюченкова (Россия)

5:00 — Кори Гауфф (США) — Белинда Бенчич (Швейцария)

5:00 — Паула Бадоса (Испания) — Ольга Данилович (Сербия)

Напомним, Australian Open проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.