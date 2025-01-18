Уго Умбер — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

В воскресенье, 19 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между немецким теннисистом второй ракеткой мира Александром Зверевым и французом Уго Умбером, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся на ранее 10:00 мск.
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Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Умбер и Зверев провели между собой три матча на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу представителя Германии.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.
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