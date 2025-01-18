Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Уго Умбер — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

Уго Умбер — Александр Зверев: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 19 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между немецким теннисистом второй ракеткой мира Александром Зверевым и французом Уго Умбером, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся на ранее 10:00 мск.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Уго Умбер
14
Франция
Уго Умбер
У. Умбер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Александр Зверев
2
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Умбер и Зверев провели между собой три матча на турнирах ATP. Счёт личных встреч — 2-1 в пользу представителя Германии.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующими чемпионами являются Янник Синнер и представительница Беларуси лидер рейтинга WTA Арина Соболенко.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android