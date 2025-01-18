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Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей на 19 января

Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей на 19 января
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В воскресенье, 19 января, пройдут матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 19 января (время — московское):

  • Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Томми Пол (12, США)
  • Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 3)
  • Уго Умбер (Франция, 14) — Александр Зверев (Германия, 2)
  • Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24).

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.

Турнирная сетка Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2025 в мужском одиночном разряд
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