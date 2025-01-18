Australian Open — 2025, мужчины, одиночный разряд: расписание матчей на 19 января

В воскресенье, 19 января, пройдут матчи 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025 по теннису. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей в мужском одиночном разряде.

Теннис. Australian Open — 2025, мужчины. Расписание на 19 января (время — московское):

Алехандро Давидович-Фокина (Испания) - Томми Пол (12, США)

Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — Карлос Алькарас (Испания, 3)

Уго Умбер (Франция, 14) — Александр Зверев (Германия, 2)

Новак Джокович (Сербия, 7) — Иржи Легечка (Чехия, 24).

Напомним, Australian Open — 2025 в мужском одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом соревнований является итальянский теннисист Янник Синнер.