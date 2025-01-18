Новак Джокович — Иржи Легечка: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

В воскресенье, 19 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся на ранее 11:00 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Джокович и Легечка единственный матч между собой провели в рамках United Cub — 2024. Победу в трёх сетах одержал сербский теннисист.