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Новак Джокович — Иржи Легечка: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

Новак Джокович — Иржи Легечка: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025
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В воскресенье, 19 января, в Мельбурне состоится матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии – 2025 между сербским теннисистом седьмой ракеткой мира Новаком Джоковичем и представителем Чехии Иржи Легечкой, занимающим 14-ю строчку в рейтинге ATP. Встреча начнётся на ранее 11:00 мск.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Иржи Легечка
29
Чехия
Иржи Легечка
И. Легечка

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Джокович и Легечка единственный матч между собой провели в рамках United Cub — 2024. Победу в трёх сетах одержал сербский теннисист.

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