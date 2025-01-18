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Корентен Муте признался, что потерял сознание перед матчем с Лёнером Тином на АО-2025

Корентен Муте признался, что потерял сознание перед матчем с Лёнером Тином на АО-2025
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Французский теннисист Корентен Муте (69-й номер рейтинга ATP) рассказал, что упал в обморок перед матчем третьего круга Australian Open против 121-й ракетки мира американца Лёнера Тина.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 07:45 МСК
Корентен Муте
69
Франция
Корентен Муте
К. Муте
Окончен
0 : 3
1 2 3 4 5
             
6 10 		3 3
7 12 		6 6
             
Лёнер Тин
121
США
Лёнер Тин
Л. Тин

«Я был в душе, проснулся на полу. Я был в темноте и ничего не видел. Не знаю, что произошло. Я просто знаю, что провёл 15 минут в темноте», — приводит слова Муте французский журналист Кантен Мойне в своём аккаунте в соцсетях.

Отметим, что в итоге Муте проиграл Тину в трёх сетах — 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. 19-летний американец в 1/8 финала Australian Open сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Во втором круге турнира в Австралии он обыграл россиянина Даниила Медведева.

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