Корентен Муте признался, что потерял сознание перед матчем с Лёнером Тином на АО-2025

Французский теннисист Корентен Муте (69-й номер рейтинга ATP) рассказал, что упал в обморок перед матчем третьего круга Australian Open против 121-й ракетки мира американца Лёнера Тина.

«Я был в душе, проснулся на полу. Я был в темноте и ничего не видел. Не знаю, что произошло. Я просто знаю, что провёл 15 минут в темноте», — приводит слова Муте французский журналист Кантен Мойне в своём аккаунте в соцсетях.

Отметим, что в итоге Муте проиграл Тину в трёх сетах — 6:7 (10:12), 3:6, 3:6. 19-летний американец в 1/8 финала Australian Open сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего. Во втором круге турнира в Австралии он обыграл россиянина Даниила Медведева.