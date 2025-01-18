Павлюченкова — Векич: во сколько начало, где смотреть матч 1/8 финала AO-2025

В воскресенье, 19 января, пройдёт матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии — 2025, где встретятся 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова и 19-я ракетка мира из Хорватии Донна Векич. Встреча начнётся не ранее 4:30 мск.

Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».

Счёт личных встреч 2-0 в пользу Павлюченковой. Она обыграла Векич в первом круге в Токио-2023 со счётом 6:1, 6:1 и в первом круге на Australian Open — 2024 со счётом 6:4, 6:4.