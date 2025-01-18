Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: во сколько начало, где смотреть матч второго круга AO
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В воскресенье, 19 января, состоится матч второго круга в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где российские теннисистка Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Матч начнётся не ранее 7:00 мск.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
Следить за матчами Australian Open — 2025 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport. В России трансляции будут доступы в тематических группах во «ВКонтакте».
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу итальянок. Они победили в финале Олимпиады-2024 в Париже в трёх партиях — 2:6, 6:1, [10:7].
Australian Open — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй и Элисе Мертенс.
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