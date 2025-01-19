Арина Соболенко — Мирра Андреева: текстовая онлайн-трансляция матча 1/8 финала AO-2025
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Сегодня, 19 января, состоится матч 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и 15-я ракетка мира россиянка Мирра Андреева. Встреча начнётся не ранее 03:30 мск.
Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
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15
Мирра Андреева
М. Андреева
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Арина Соболенко — Мирра Андреева в четвёртом круге Australian Open — 2025.
Мирра Андреева и Арина Соболенко провели между собой четыре матча на турнирах уровня WTA. Счёт личных встреч — 3-1 в пользу белоруски. Единственную победу Андреева одержала в четвертьфинале «Ролан Гаррос» — 2024.
Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является Арина Соболенко.
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