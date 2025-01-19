Павлюченкова — Векич: текстовая онлайн-трансляция мачта 1/8 финала AO-2025

Сегодня, 19 января, состоится матч 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова и 19-я ракетка мира их Хорватии Донна Векич. Матч начнётся не ранее 04:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Павлюченковой и Донны Векич.

Счёт личных встреч 2-0 в пользу Павлюченковой. Она обыграла Векич в первом круге в Токио-2023 со счётом 6:1, 6:1 и в первом круге на Australian Open — 2024 со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.