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Павлюченкова — Векич: текстовая онлайн-трансляция мачта 1/8 финала AO-2025

Павлюченкова — Векич: текстовая онлайн-трансляция мачта 1/8 финала AO-2025
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Сегодня, 19 января, состоится матч 1/8 финала на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где встретятся 32-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова и 19-я ракетка мира их Хорватии Донна Векич. Матч начнётся не ранее 04:30 мск.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Не начался
1 2 3
         
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи Анастасии Павлюченковой и Донны Векич.

Счёт личных встреч 2-0 в пользу Павлюченковой. Она обыграла Векич в первом круге в Токио-2023 со счётом 6:1, 6:1 и в первом круге на Australian Open — 2024 со счётом 6:4, 6:4.

Напомним, Australian Open — 2025 проходит с 12 по 25 января. Действующей чемпионкой является первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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