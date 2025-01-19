Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга AO-2025

Сегодня, 19 января, состоится матч второго круга в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где российские теннисистка Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Матч начнётся не ранее 7:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и итальянских теннисисток.

Счёт личных встреч — 1-0 в пользу итальянок. Они победили в финале Олимпиады-2024 в Париже в трёх партиях — 2:6, 6:1, [10:7].

Australian Open — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия).