Андреева/Шнайдер — Паолини/Эррани: текстовая онлайн-трансляция матча второго круга AO-2025
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Сегодня, 19 января, состоится матч второго круга в парном разряде на Открытом чемпионате Австралии — 2025, где российские теннисистка Мирра Андреева и Диана Шнайдер встретятся с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Матч начнётся не ранее 7:00 мск.
Australian Open — парный разряд (ж). 2-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Не начался
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Мирра Андреева
Диана Шнайдер
М. Андреева Д. Шнайдер
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи российских и итальянских теннисисток.
Счёт личных встреч — 1-0 в пользу итальянок. Они победили в финале Олимпиады-2024 в Париже в трёх партиях — 2:6, 6:1, [10:7].
Australian Open — 2025 в парном разряде проходит с 14 по 26 января. Действующими чемпионками являются Се Шувэй (Китайский Тайбэй) и Элисе Мертенс (Бельгия).
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