Шелтон — о победе над Музетти: если кто-то обыгрывает тебя три раза, то он твой папочка

20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о своей первой победе над 15-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти. В третьем круге Australian Open — 2025 Шелтон обыграл Музетти со счётом 6:2, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).

«Уступал 0-2 ему в личке, когда мы вышли сегодня. Мы говорим в туре, что если кто-то обыгрывает тебя три раза подряд, то он твой папочка. Старался, чтобы этого не произошло – и рад, что у меня получилось», — сказал Шелтон в интервью на корте.

До этого матча счёт личных встреч теннисистов был 2-0 в пользу итальянца. Он обыгрывал Шелтона в Лондоне-2023 и в Майами-2024. Далее Бен Шелтон сыграет с 41-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом из Франции.