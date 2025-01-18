Шелтон — о победе над Музетти: если кто-то обыгрывает тебя три раза, то он твой папочка
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20-я ракетка мира американский теннисист Бен Шелтон высказался о своей первой победе над 15-й ракеткой мира итальянцем Лоренцо Музетти. В третьем круге Australian Open — 2025 Шелтон обыграл Музетти со счётом 6:2, 3:6, 6:4, 7:6 (7:5).
«Уступал 0-2 ему в личке, когда мы вышли сегодня. Мы говорим в туре, что если кто-то обыгрывает тебя три раза подряд, то он твой папочка. Старался, чтобы этого не произошло – и рад, что у меня получилось», — сказал Шелтон в интервью на корте.
Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 09:10 МСК
20
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Окончен
3 : 1
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|6
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|6
|4
|6 5
15
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
До этого матча счёт личных встреч теннисистов был 2-0 в пользу итальянца. Он обыгрывал Шелтона в Лондоне-2023 и в Майами-2024. Далее Бен Шелтон сыграет с 41-й ракеткой мира Гаэлем Монфисом из Франции.
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