«Не сказала бы, что я безжалостна». Швёнтек — о разгромном счёте в матче с Радукану на AO

Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, нравится ли ей быть беспощадной и обыгрывать соперниц со счётом 6:0.

«Это не личная проблема. Не сказала бы, что я безжалостна. Просто стараюсь всегда иметь одинаковый настрой и одинаковый уровень концентрации, независимо от счёта. Но это не значит, что пытаюсь что-то показать или доказать. Просто играю в свою игру. И если это работает, зачем останавливаться? Видела много матчей, которые менялись даже при счёте 5:1 или 5:2. Всегда нужно продолжать давить», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, в третьем круге Australian Open — 2025 Ига Швёнтек обыграла Эмму Радукану со счётом 6:1, 6:0. Далее Швёнтек встретится со 128-й ракеткой мира из Германии Евой Лис.