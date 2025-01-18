Джон Макинрой назвал трёх самых талантливых теннисистов, не выигрывавших ТБШ

Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о победе 38-летнего француза Гаэля Монфиса над четвёртой ракеткой мира Тейлором Фрицем в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, включив его в тройку самых талантливых игроков, не выигрывавших ТБШ.

«Я уже говорил, что, по моему мнению, он один из трёх самых талантливых игроков, которым никогда не удавалось выиграть турнир «Большого шлема». Монфис, Ник Кирьос и Александр Зверев, по моему мнению, — это три самых талантливых игрока, и Гаэль играл так, будто верил, что у него есть шанс», — приводит слова Макинроя Eurosport.

В следующем круге Australian Open — 2025 Монфис встретится ещё с одним представителем США Беном Шелтоном. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.