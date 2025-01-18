Джон Макинрой назвал трёх самых талантливых теннисистов, не выигрывавших ТБШ

Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о победе 38-летнего француза Гаэля Монфиса над четвёртой ракеткой мира Тейлором Фрицем в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025, включив его в тройку самых талантливых игроков, не выигрывавших ТБШ.
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«Я уже говорил, что, по моему мнению, он один из трёх самых талантливых игроков, которым никогда не удавалось выиграть турнир «Большого шлема». Монфис, Ник Кирьос и Александр Зверев, по моему мнению, — это три самых талантливых игрока, и Гаэль играл так, будто верил, что у него есть шанс», — приводит слова Макинроя Eurosport.
В следующем круге Australian Open — 2025 Монфис встретится ещё с одним представителем США Беном Шелтоном. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.
- 18 января 2025
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