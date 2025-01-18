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«Он играл так, будто ему 25 лет». Джон Макинрой — о победе Монфиса над Фрицем на АО-2025

«Он играл так, будто ему 25 лет». Джон Макинрой — о победе Монфиса над Фрицем на АО-2025
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Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой высказался о победе 38-летнего француза Гаэля Монфиса над четвёртой ракеткой мира Тейлором Фрицем (3:6, 7:5, 7:6, 6:4) в матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 1 4
3 		7 7 7 6
             
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«У него был блестящий стратегический матч. Никто не может сравниться с ним в умении танцевать на корте, это точно. Этот парень невероятен. Но он переиграл Фрица, чего я не ожидал. Он также справился с жарой лучше, чем Фриц. У него была отличная стратегия, и он поставил соперника в неудобное положение, чередуя темп с атаками, когда это было необходимо. Просто фантастика. И я не могу поверить, что Монфис так хорошо играет в конце своей карьеры. Он играл так, будто ему 25 лет. Это было потрясающе», — приводит слова Макинроя Eurosport.

В следующем круге Australian Open — 2025 Монфис встретится ещё с одним представителем США Беном Шелтоном. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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