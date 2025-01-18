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«Он был неуверенным у сетки». Макинрой назвал причины поражения Фрица в матче с Монфисом

«Он был неуверенным у сетки». Макинрой назвал причины поражения Фрица в матче с Монфисом
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Бывший теннисист семикратный чемпион турниров «Большого шлема» американец Джон Макинрой прокомментировал поражение четвёртой ракетки мира соотечественника Тейлора Фрица в матче с 38-летним французом Гаэлем Монфисом (6:3, 5:7, 6:7, 4:6) в третьем круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.

Australian Open (м). 3-й круг
18 января 2025, суббота. 06:05 МСК
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 1 4
3 		7 7 7 6
             
Гаэль Монфис
41
Франция
Гаэль Монфис
Г. Монфис

«Знаете, Фриц выглядел довольно неуверенно у сетки. Я пару раз тренировал его на Кубке Лэйвера. Он говорил, что не хочет играть у сетки. Он добился успехов. Он стал лучше. Но когда дело дошло до «драки», как в сегодняшнем матче, он не смог победить. Думаю, что он чувствовал давление, ведь он был посеян под четвёртым номером и ожидания от него были намного выше. Он будет очень разочарован», — приводит слова Макинроя Eurosport.

В следующем круге Australian Open — 2025 Монфис встретится ещё с одним представителем США Беном Шелтоном. Напомним, Australian Open — 2025 в одиночном разряде проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом среди мужчин является первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер.

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