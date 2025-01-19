Капитан Великобритании на КД рассказал, как Дрейпер может победить Алькараса на AO-2025

Капитан сборной Великобритании на Кубке Дэвиса Леон Смит рассказал, что нужно сделать 18-й ракетке мира Джеку Дрейперу для того, чтобы обыграть третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в четвёртом круге Australian Open — 2025. Встреча состоится сегодня, 19 января.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
«У него так много таланта, что он может адаптировать свою игру, ему надо это сделать в следующем матче. Ему придётся гнаться за мячом, быть очень, очень позитивным, очень смелым в розыгрышах, потому что Карлоса не переиграешь.
Я был с Джеком, когда он впервые играл с Карлосом в Базеле. В третьем было 7:5. Джек сейчас другой, но нужно учиться на тех матчах. Что сработало хорошо, а что не очень.
Есть моменты, когда придётся страдать и защищаться, и Джек готов это делать, но вот с другой стороны ему придётся делать это очень хорошо», — приводит слова Смита Daily Mail.
Счёт личных встреч Дрейпера и Алькараса 2-1 в пользу испанца. Он оказался сильнее в Базеле-2022 и Индиан-Уэллсе-2023. Дрейпер обыграл Алькараса в Лондоне-2024.
- 19 января 2025
-
00:38
-
00:35
- 18 января 2025
-
23:54
-
23:39
-
23:28
-
22:52
-
22:38
-
21:50
-
21:27
-
20:34
-
20:30
-
20:00
-
20:00
-
19:33
-
19:30
-
18:56
-
18:45
-
18:30
-
18:22
-
18:11
-
17:19
-
17:00
-
16:53
-
16:48
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
15:20
-
15:07
-
14:50
-
14:30
-
14:00
-
13:54