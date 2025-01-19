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Капитан Великобритании на КД рассказал, как Дрейпер может победить Алькараса на AO-2025

Капитан Великобритании на КД рассказал, как Дрейпер может победить Алькараса на AO-2025
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Капитан сборной Великобритании на Кубке Дэвиса Леон Смит рассказал, что нужно сделать 18-й ракетке мира Джеку Дрейперу для того, чтобы обыграть третью ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в четвёртом круге Australian Open — 2025. Встреча состоится сегодня, 19 января.

Australian Open (м). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Джек Дрейпер
18
Великобритания
Джек Дрейпер
Д. Дрейпер
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
3
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«У него так много таланта, что он может адаптировать свою игру, ему надо это сделать в следующем матче. Ему придётся гнаться за мячом, быть очень, очень позитивным, очень смелым в розыгрышах, потому что Карлоса не переиграешь.

Я был с Джеком, когда он впервые играл с Карлосом в Базеле. В третьем было 7:5. Джек сейчас другой, но нужно учиться на тех матчах. Что сработало хорошо, а что не очень.

Есть моменты, когда придётся страдать и защищаться, и Джек готов это делать, но вот с другой стороны ему придётся делать это очень хорошо», — приводит слова Смита Daily Mail.

Счёт личных встреч Дрейпера и Алькараса 2-1 в пользу испанца. Он оказался сильнее в Базеле-2022 и Индиан-Уэллсе-2023. Дрейпер обыграл Алькараса в Лондоне-2024.

Календарь Australian Open - 2025
Сетка Australian Open - 2025
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