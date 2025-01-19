Даниил Медведев посетил международный фестиваль циркового искусства в Монако

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев посетил 47-й международный фестиваль циркового искусства в Монако.

Фото: Pascal Le Segretain/Getty Images

Мероприятие проходит с 17 по 26 января под куполом самого знаменитого в мире шапито.

Ранее Медведев завершил своё выступление на Australian Open — 2025. В матче второго круга он проиграл в пяти сетах 19-летнему американцу Лёнеру Тину — 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10). Также россиянин заплатит штраф в размере $ 76 тыс. за своё поведение на турнире. В матче первого круга с таиландцем Касидитом Самреем Даниил несколько раз ударил ракеткой по сетке и повредил камеру, прикреплённую к ней. Также он пропустил пресс-конференцию после поражения от Тина.