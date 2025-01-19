Арина Соболенко — Мирра Андреева: белоруска выиграла первый сет матча 4-го круга AO-2025
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В эти минуты проходит матч Открытого чемпионата Австралии — 2025, в котором встречаются 15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева и представительница Беларуси Арина Соболенко, которая является лидером рейтинга WTA.
«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Первый сет остался за Ариной Соболенко, которая одержала в нём победу со счётом 6:1. Продолжительность партии составила 24 минуты.
Напомним, счёт личных встреч — 3-1 в пользу Соболенко, не считая поединка в выставочной Мировой теннисной лиге.
Открытый чемпионат Австралии — 2025 проходит с 12 по 26 января. Действующим чемпионом в женском одиночном разряде является представительница Беларуси Арина Соболенко.
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