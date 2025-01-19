Арина Соболенко разгромила Мирру Андрееву и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2025

15-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии — 2025. В рамках четвёртого круга 17-летняя россиянка в двух сетах уступила лидеру рейтинга WTA представительнице Беларуси Арины Соболенко. Встреча завершилась со счётом 1:6, 2:6.

«Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Продолжительность встречи составила 1 час 3 минуты. За это время Соболенко сделала три подачи навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала четыре из семи брейк-пойнтов. На счету российской спортсменки два эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из трёх.

Отметим, счёт личных встреч стал 4-1 в пользу Соболенко, не считая поединка в выставочной Мировой теннисной лиге.

В четвертьфинале турнира белоруска встретится с победительницей матча, в котором сойдутся 19-я ракетка мира хорватская теннисистка Донна Векич и 32-я в рейтинга WTA Анастасия Павлюченкова из России.

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