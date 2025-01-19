Арина Соболенко повторила достижение Серены Уильямс на турнирах Большого шлема
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Белоруска Арина Соболенко стала самой молодой теннисисткой, которая выиграла 18 подряд матчей на турнирах Большого шлема на хардовом покрытии с 2004 года. Последней, кто добивался этого, была американка Серена Уильямс (2002–2004).
Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|2
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Напомним, на стадии 1/8 финала Соболенко разгромила россиянку Мирру Андрееву со счётом 6:1, 6:2.
Открытый чемпионат Австралии в женском одиночном разряде проходит с 12 по 25 января. Призовой фонд турнира составляет $ 59,7 млн. Действующей чемпионкой турнира является представительница Беларуси Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла представительницу Китая Чжэн Циньвэнь.
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