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Арина Соболенко прокомментировала разгромную победу над Миррой Андреевой на AO-2025

Арина Соболенко прокомментировала разгромную победу над Миррой Андреевой на AO-2025
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала уверенную победу (6:1, 6:2) над 15-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис. С ней всегда нужно бороться, и я очень рада, что прошла этот сложный матч в двух сетах.

В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия – мяч был тяжёлым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сегодня я просто держала его в корте – но он летел как ракета. Я очень довольна показанным сегодня уровнем. Надеюсь, условия будут помогать мне до конца турнира», — сказала Соболенко в интервью на корте.

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