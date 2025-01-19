Арина Соболенко прокомментировала разгромную победу над Миррой Андреевой на AO-2025

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко прокомментировала уверенную победу (6:1, 6:2) над 15-й ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой в 1/8 финала Australian Open – 2025.

«С Миррой всегда сложно. Она такая молодая, но уже очень зрелая и показывает отличный теннис. С ней всегда нужно бороться, и я очень рада, что прошла этот сложный матч в двух сетах.

В предыдущих матчах на турнире были очень сложные условия – мяч был тяжёлым, нужно было в него вкладываться. И я слишком сильно махала ракеткой. А сегодня я просто держала его в корте – но он летел как ракета. Я очень довольна показанным сегодня уровнем. Надеюсь, условия будут помогать мне до конца турнира», — сказала Соболенко в интервью на корте.