Мирра Андреева проиграла четыре из пяти матчей Арине Соболенко

15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла четвёртый из пяти проведённых матчей (второй подряд) с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Четвёртое поражение подряд Андреевой от Соболенко произошло в 1/8 финала Australian Open – 2024. Белоруска одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 3 минуты.

Единственная победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко пришлась на четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда юная россиянка одержала сенсационную победу со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.