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Мирра Андреева проиграла четыре из пяти матчей Арине Соболенко

Мирра Андреева проиграла четыре из пяти матчей Арине Соболенко
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15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла четвёртый из пяти проведённых матчей (второй подряд) с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:35 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		2
         
Мирра Андреева
15
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Четвёртое поражение подряд Андреевой от Соболенко произошло в 1/8 финала Australian Open – 2024. Белоруска одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 3 минуты.

Единственная победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко пришлась на четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда юная россиянка одержала сенсационную победу со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.

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