Мирра Андреева проиграла четыре из пяти матчей Арине Соболенко
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15-я ракетка мира, 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева проиграла четвёртый из пяти проведённых матчей (второй подряд) с трёхкратной победительницей турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко.
Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:35 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
15
Мирра Андреева
М. Андреева
Четвёртое поражение подряд Андреевой от Соболенко произошло в 1/8 финала Australian Open – 2024. Белоруска одержала победу со счётом 6:1, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 3 минуты.
Единственная победа Мирры Андреевой над Ариной Соболенко пришлась на четвертьфинал «Ролан Гаррос» — 2024. Тогда юная россиянка одержала сенсационную победу со счётом 6:7 (5:7), 6:4, 6:4.
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