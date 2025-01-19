Александра Панова и Ханьюй Го не смогли пробиться в четвертьфинал парного Australian Open
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35-летняя российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го не сумела пробиться в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2025.
Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|4
|7 10
|
|6
|6 6
Ханьюй Го
Александра Панова
Х. Го А. Панова
В матче третьего круга Панова и Ханьюй Го (12) со счётом 5:7, 6:4, 6:7 [6:10] уступили тандему Марты Костюк (Украина) и Елены-Габриэлы Русе (Румыния). Встреча дуэтов продлилась 3 часа и 10 минут. В её рамках Панова и Ханьюй Го один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Костюк и Русе пять эйсов, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.
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