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Александра Панова и Ханьюй Го не смогли пробиться в четвертьфинал парного Australian Open

Александра Панова и Ханьюй Го не смогли пробиться в четвертьфинал парного Australian Open
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35-летняя российская теннисистка Александра Панова в паре с китаянкой Ханьюй Го не сумела пробиться в четвертьфинал парного разряда Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open — парный разряд (ж). 3-й круг
19 января 2025, воскресенье. 03:10 МСК
Марта Костюк
Украина
Марта Костюк
Елена-Габриэла Русе
Румыния
Елена-Габриэла Русе
М. Костюк Е. Русе
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
7 		4 7 10
5 		6 6 6
         
Ханьюй Го
Китай
Ханьюй Го
Александра Панова
Россия
Александра Панова
Х. Го А. Панова

В матче третьего круга Панова и Ханьюй Го (12) со счётом 5:7, 6:4, 6:7 [6:10] уступили тандему Марты Костюк (Украина) и Елены-Габриэлы Русе (Румыния). Встреча дуэтов продлилась 3 часа и 10 минут. В её рамках Панова и Ханьюй Го один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Костюк и Русе пять эйсов, восемь двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

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