Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open – 2025, где сразится с Соболенко

Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open – 2025.

В матче 1/8 финала 33-летняя Павлюченкова (27) со счётом 7:6 (7:0), 6:0 обыграла 19-ю ракетку мира хорватку Донну Векич (18). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Павлюченкова 10 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Векич два эйса, пять двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что на тай-брейке первого сета Векич испытывала проблемы со здоровьем и вызывала на корт врача.

За выход в полуфинал AO-2025 Павлюченкова сразится с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1).