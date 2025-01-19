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Анастасия Павлюченкова — Донна Векич, результат матча 19 января 2025, счет 2:0, 4-й круг Australian Open – 2025

Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open – 2025, где сразится с Соболенко
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Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open – 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 05:45 МСК
Донна Векич
19
Хорватия
Донна Векич
Д. Векич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		0
7 7 		6
         
Анастасия Павлюченкова
32
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

В матче 1/8 финала 33-летняя Павлюченкова (27) со счётом 7:6 (7:0), 6:0 обыграла 19-ю ракетку мира хорватку Донну Векич (18). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 41 минуту. В её рамках Павлюченкова 10 раз подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала три брейк-пойнта из шести. На счету Векич два эйса, пять двойных ошибок и пять нереализованных брейк-пойнтов.

Отметим, что на тай-брейке первого сета Векич испытывала проблемы со здоровьем и вызывала на корт врача.

За выход в полуфинал AO-2025 Павлюченкова сразится с действующей чемпионкой турнира первой ракеткой мира белоруской Ариной Соболенко (1).

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