Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025, обыграв Белинду Бенчич

Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В матче четвёртого круга Гауфф (3) со счётом 5:7, 6:2, 6:1 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года, бывшую четвёртую ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич, которая вернулась в тур после рождения ребёнка и сейчас занимает 294-ю строчку рейтинга WTA.

За выход в полуфинал Australian Open — 2025 Гауфф сразится с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (11).