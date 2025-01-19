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Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025, обыграв Белинду Бенчич

Кори Гауфф вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025, обыграв Белинду Бенчич
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Чемпионка US Open – 2023, третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф пробилась в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 05:10 МСК
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
5 		6 6
7 		2 1
         
Белинда Бенчич
294
Швейцария
Белинда Бенчич
Б. Бенчич

В матче четвёртого круга Гауфф (3) со счётом 5:7, 6:2, 6:1 обыграла олимпийскую чемпионку 2020 года, бывшую четвёртую ракетку мира швейцарку Белинду Бенчич, которая вернулась в тур после рождения ребёнка и сейчас занимает 294-ю строчку рейтинга WTA.

За выход в полуфинал Australian Open — 2025 Гауфф сразится с 12-й ракеткой мира испанкой Паулой Бадосой (11).

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