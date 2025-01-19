Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025, в двух сетах обыграв Данилович

12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

В матче четвёртого круга Бадоса (11) со счётом 6:1, 7:6 (7:2) обыграла 55-ю ракетку мира из Сербии Ольгу Данилович. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Паула семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ольги один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Бадосы на Australian Open – 2025 станет чемпионка US Open – 2023 третья ракетка мира американка Кори Гауфф (3).