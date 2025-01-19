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Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025, в двух сетах обыграв Данилович

Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025, в двух сетах обыграв Данилович
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии – 2025.

Australian Open (ж). 4-й круг
19 января 2025, воскресенье. 05:55 МСК
Паула Бадоса
12
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 7
1 		6 2
         
Ольга Данилович
55
Сербия
Ольга Данилович
О. Данилович

В матче четвёртого круга Бадоса (11) со счётом 6:1, 7:6 (7:2) обыграла 55-ю ракетку мира из Сербии Ольгу Данилович. Встреча теннисисток продлилась 1 час и 23 минуты. В её рамках Паула семь раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из восьми. На счету Ольги один эйс, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из трёх.

Следующей соперницей Бадосы на Australian Open – 2025 станет чемпионка US Open – 2023 третья ракетка мира американка Кори Гауфф (3).

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