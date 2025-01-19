Олимпийская чемпионка 2020 года в миксте, 32-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала выход в четвертьфинал Australian Open – 2025.
В матче 1/8 финала 33-летняя Павлюченкова (27) со счётом 7:6 (7:0), 6:0 обыграла 19-ю ракетку мира хорватку Донну Векич (18). Встреча теннисисток продлилась 1 час и 41 минуту. На тай-брейке первого сета Векич вызывала на корт врача, её беспокоило колено.
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«Тяжело что-то говорить, потому что такой концовки никогда не хочется. До тай-брейка матч был очень напряжённым – а потом она травмировалась. Надеюсь, быстро восстановится. Психологически было тяжело. Я просто старалась держать мяч в корте.
При счёте 3:0 я увидела, что она практически хромает. Естественно, я отвлеклась от игры и думала о том, что происходило с ней. Но я старалась вернуть себя в матч – потому что она всё равно хорошо подавала, могла пробить. В итоге я старалась заставлять её двигаться», — сказала Павлюченкова в интервью на корте.
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