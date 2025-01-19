Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко на AO-2025, результаты UFC 311. Главное к утру

17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Australian Open — 2025, проиграв первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси, боец смешанных единоборств Ислам Махачев защитил свой чемпионский титул на UFC 311, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 600 результативных передач в регулярных сезонах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».