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19 января главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты Australian Open — 2025, результаты UFC-311

Мирра Андреева проиграла Арине Соболенко на AO-2025, результаты UFC 311. Главное к утру
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17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила выступление на Australian Open — 2025, проиграв первой ракетке мира Арине Соболенко из Беларуси, боец смешанных единоборств Ислам Махачев защитил свой чемпионский титул на UFC 311, нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров отдал 600 результативных передач в регулярных сезонах НХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Арина Соболенко разгромила Мирру Андрееву и вышла в 1/4 финала Australian Open — 2025.
  2. Ислам Махачев победил Ренато Мойкано в главном бою UFC 311.
  3. Мераб Двалишвили победил Умара Нурмагомедова и защитил чемпионский пояс UFC.
  4. Никита Кучеров оформил 600-й ассист в НХЛ.
  5. Глава «Зенита» Медведев опроверг договорённость с «Ботафого» по трансферу Вендела.
  6. Два очка Протаса помогли «Вашингтону» обыграть «Питтсбург». Овечкин баллов не набрал.
  7. «Зенит» согласовал сделку по подписанию Луиса Энрике из «Ботафого» за € 35 млн — Романо.
  8. Три очка Кучерова и 39 сейвов Василевского помогли «Тампе» крупно победить «Детройт» в НХЛ.
  9. «Локомотив» отказался от трансфера Даку из-за высокой цены.
  10. Павлюченкова вышла в четвертьфинал Australian Open — 2025, где сразится с Соболенко.
  11. «Барселона» сыграла вничью с «Хетафе» в матче 20-го тура Ла Лиги.
  12. Гол Мичкова помог «Филадельфии» одержать победу над «Нью-Джерси Дэвилз».
  13. «Ювентус» уверенно обыграл «Милан» в матче 21-го тура Серии А.
  14. Игорь Шестёркин и Даниил Тарасов признаны первыми звёздами матча «Рейнджерс» — «Коламбус».
  15. Иржи Прохазка нокаутировал Джамала Хилла на UFC 311.
  16. Все результаты турнира UFC 311: Махачев — Мойкано.
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